Michael Bublé hace cover de Luis Miguel

Michael Bublé y su esposa Lusiana Lopilato mostraron su mayor admiración a Luis Miguel al hacer una interpretación de uno de sus más grandes éxitos.

Michael Bublé y su familia han hecho transmisiones en vivo para mantenerse en contacto con sus fans y animarlos en esta época de cuarentena. Pero además de platicar, el canadiense se ha tomado un tiempo para cantar y deleitar a sus fans.

Aunque esta vez no fue algo tan formal, el cantante sorprendió igual. Michael Bublé cantó con su esposa Lusiana, "Será que no me amas" de Luis Miguel, pues la actriz, al ser argentina, seguramente es muy fan del "Sol".

Luisiana fue la primera en cantar, posteriormente se unió Bublé con unos versos en español. Al final cantó en inglés, como el tema “Blame It On the Boogie” de The Jackson 5.