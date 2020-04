JP Saxe lanzó una nueva versión de "If The World Was Ending", su más reciente sencillo que anteriormente había grabado con Julia Michaels.

Esta vez, en vez de interpretarla con la estadounidense, decidió invitar a una gran admiradora y cantante, Evaluna Montaner.

Hace varias semanas Evaluna Montaner (hija de Ricardo Montaner y protagonista de la serie "Club 51), había dicho lo mucho que le gustaba esta canción. Ahora su sueño se ha hecho realidad al poder cantar una versión oficial.

La canción, para muchos, da nostalgia por los momentos que vivimos pero sin duda nos pone a reflexionar sobre las personas que están con nosotros y los que no. Es el momento perfecto para reconciliarse ¿no creen?