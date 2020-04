Vecinos se reúnen a bailar en la calle todos los días con sana distancia

Una fiesta de distanciamiento social fue la que organizó un grupo de vecinos todos los días a la misma hora y así relajarse un poco de los difíciles momentos que se viven por el Coronavirus.

En redes sociales se hizo viral un video donde vecinos en Liverpool salen de sus casas y desde sus jardines o el espacio lo suficientemente lejano para no contagiarse, comienzan a bailar.

Según la información que circula, los vecinos hacen esto todos los días a la misma hora. Parece que se han tomado un tiempo de su aislamiento para celebrar la vida y agradecer por estar juntos.

Esta vez usaron la canción "It's Not Unusual" de Tom Jones pero llevan más de siete días haciéndolo así que no nos sorprendería que ya hasta tuvieran una playlist especial.