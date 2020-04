Belinda confiesa cómo Christopher Uckermann le rompió el corazón

Belinda y Christopher Uckermann fueron unas de nuestras parejas favoritas de la televisión infantil mexicana pero lo que no sabíamos fue el triste rompimiento que tuvieron, al menos para Belinda.

En una entrevista para el canal "Seguimos continuando" de Daniel Sosa, Belinda confesó lo mucho que le dolió la manera en la que Christopher Uckermann terminó con ella.

Y es que apenas eran unos niños cuando se hicieron novios en la telenovela "Aventuras en el tiempo" pero una vez Christopher se cansó de ser su novio y con señas simulando unas tijeras, terminó su relación con la cantante.

"Chris y yo éramos novios de chiquitos... cuando terminamos estábamos en Aventuras en el Tiempo, de hecho y de repente ya no quería estar conmigo y me hace así [simulando unas tijeras]... yo lloraba, lloraba y lloraba, al día siguiente no quería ir al llamado, quería que la máquina del tiempo me llevara", dijo Belinda entre risas.

"Luego ya se arrepintió después pero ya no lo perdoné", concluyó Belinda quien ahora tiene varios pretendientes como Maluma y hasta Jared Leto.