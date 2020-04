Zac Efron considera que no vale la pena preocuparse tanto por su aspecto y prácticamente ha declarado que nunca en su vida volverá a tener cuadritos.

En una reciente entrevista, el actor confesó lo complicado que fue hacer la película "Guardianes de la Bahía" y no precisamente por el tema actoral sino por lo preocupado que tenía que estar por su figura.

Efron tuvo que someterse a una dieta estricta y ejercicio intensivo para tener la figura que consiguió para su personaje en la película con Dwayne Johnson. Ahora que lo ha vivido en carne. propia, asegura que no vale la pena.

"Te estás preocupando por cosas sobre si tu six pack se hace un four pack, y no... es estúpido", reveló el actor quien también dijo que a menos que realmente valga la pena para un personaje, sería que volvería a ser tan estricto con su figura.