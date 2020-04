Razones por las que se vale seguir siendo amig@ de tu ex

Para poder seguir en contacto con tu ex, es muy necesario tener madurez mental y sentimental de ambos, de lo contrario no funcionará

Sí tuvieron una larga historia en la que en su mayoría fueron felices, las peleas fueron pocas y sí su relación terminó por acuerdo de ambas partes y se hizo de una manera sana.

Es valido que su contacto sea de vez en cuando por salud de lo que tuvieron y hasta en algún momento puede beneficiar a alguno de los dos.

Mantengan un canal de comunicación abierto, sin importar que sea mínimo, esta es la mejor estrategia para que tu pareja siga en contacto y al pendiente de sus hijos.

Analiza las razones por las que decidieron cortar e identifica si fueron situaciones fuertes y dolorosas porque si fue así, lo mejor es que cortes contacto con tu expareja.

La regla de no contacto se utiliza más para situaciones tóxicas, infidelidades y problemas sumamente graves que te estén dañando.

Joey Nicotra - Unsplash /

Cuando dejes el odio atrás

Cuando cortan puede ser que alguno de los dos tenga mucho coraje por el otro y lo mejor en esos momentos es no tener contacto hasta que las cosas se enfríen.

Si tienes dudas sobre su rompimiento

Es probable que ninguno de los dos este seguro de porque rompieron o si deberían volver a estar juntos, si este fuera el caso, es importante primero tomarse un tiempo y espacio para aclarar sus ideas y darse cuenta si quieren estar juntos.

Como ejercicios pueden ver cómo se va dando todo para convencerse de que tienen una oportunidad para volver o simplemente para darse cuenta de que lo mejor para ustedes fue el final

Si tú fuiste quien terminó la relación

Este punto se puede dividir en dos: rompiste la relación para no volver jamás, y rompiste la relación, pero estás arrepentido.



Es evidente en cuál tienes que aplicar la regla de no contacto y en cuál no, así que si tú pusiste fin pero quieres volver, perder el contacto con tu ex va a ser un grave error. Pero tienes que comprender que debes darle espacio a tu ex para que piense lo que quiere y acepte si quiere estar en contacto contigo y sobre todo si también quiere volver.