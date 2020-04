Victoria Ruffo demuestra que de Eugenio Derbez no soporta nada y que no piensa caer en cualquier provocación que el comediante pueda hacerle.

Fue en su cuenta de Instagram que la actriz y madre de José Eduardo Derbez, publicó una fotografía con un mensaje muy poderoso que muchos aseguran era para su ex pareja.

"El que calla no siempre otorga. A veces simplemente no tiene ganas de discutir con id...", dice la fotografía que no tiene dedicatoria alguna.

Inmediatamente muchos mencionaron a su ex, Eugenio Derbez y aunque Ruffo jamás puso nombres, algunos creen que se refería a él por las recientes entrevistas que hizo su hijo a ambos y que cada quién tenía una versión diferente de su historia de amor.