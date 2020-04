Vanessa Hudgens y Zac Efron se reencuentran

Zac Efron y Vanessa Hudgens juntos de nuevo y esperamos que sea para algo más que simplemente temas profesionales. ¿Qué tal una reconciliación?

"We're all in this together". El elenco de High School Musical tendrá un reencuentro que unirá de nuevo a Vanessa Hudgens y Zac Efron.

Con motivo de mejorar el ánimo de la gente que se mantiene en cuarentena en esta temporada del COVID-19, Disney y el canal de televisión ABC ha logrado reunir de nuevo a todo el elenco de High School Musical para un programa especial donde interpretarán los éxitos de la película.

Esta iniciativa forma parte de varios capítulos donde estrellas de Disney como Ariana Grande, Demi Lovato y Christina Aguilera, cantarán a sus fans desde su casa.

Vanessa Hudgens lo ha confirmado en sus redes sociales donde muestra cómo se prepara para encontrarse con sus amigos pero bueno, a nosotros nos importa mucho más que se reunirá con su ex ahora que ha terminado su relación de nueve años con el actor Austin Butler.

Por cierto, al show también se unen Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel.