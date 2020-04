Una enfermera de 61 años en Brooklyn falleció por COVID-19, el último mensaje que le envió su hija se ha viralizado, en medio de la falta de protección para los trabajadores de salud que es muy preocupante.

Madhvi Aya pasó su último mes de vida en agonía y soledad, aislada en una cama en el hospital Woodhull Medical Center en el cual trabajó por muchos años.

Madhvi se contagió se Coronavirus mientras trabajaba por salbar la vida de otros pasientes infectados, ella sabía, mejor que nadie, lo que el COVID-19 estaba haciéndole a su cuerpo.

Fue vía mensajes la única manera en la que pudo seguir en comunicación con su esposo y su hija, este el mensaje que esta causando tristeza en redes sociales, pues es el último que pudo haber leído.

"¡Buen día, mami! ¡Es un nuevo día! Todavía estoy rezando para que vuelvas a casa y a mí a salvo. Necesito a mi mami. Necesito que vuelvas a mí. Tú eres la única que me entiende o trata de entenderme. Y no puedo vivir sin ti. Ninguno de nosotros puede vivir sin ti. Confío en ti, por favor, defiéndete. No te rindas porque yo no me rindo. Tú eres muy fuerte, mami. Te amo mucho más de lo que puedas imaginar".

La joven ya no tuvo respuesta, lamentablemente su madre murió , perdió la batalla contra el virus y este mensaje ya se ha viralizado.