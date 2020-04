A Raúl Araiza le aplican la de "Esperancita"

Ni Raúl Araiza se salvó del TikTok del momento "Que linda te ves trapeando Esperancita" y fue su propia hija quien lo grabó y lo hizo viral.

Camila Araiza compartió en su cuenta de TikTok el video donde su papá, Raúl Araiza, hace las tareas del hogar. La joven reprodujo el ya famoso sonido mientras el conductor de televisión barría y quitaba el polvo del sillón.

Más tarde Araiza compartió el video en su cuenta de Instagram donde dijo que su hija no se saldrá con la suya y que habrá una venganza por hacer ese video.

"Me subiste a tu cosa esa sin avisarme escuincla ¡no te la vas acabar no sabes el alacrán que te echaste! (Eso si.. Me reí la neta)", dice la publicación que alcanzó casi un cuarto de millón de reproducciones en un día.

El video "Qué linda te ves trapeando esperancita" se hizo viral en los últimos días y aquí puedes conocer su historia.