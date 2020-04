Estreno acústico de 'Lay Your Head On Me' en #LOS40DesdeCasa

Hace un par de días Major Lazer lanzó su sencillo “Lay Your Head On Me” junto a Marcus Mumford y se ha convertido en un éxito en plataformas digitales y redes sociales.

Hoy tenemos en exclusiva para LOS40 el tema en versión acústica, en donde Marcus Mumford la interpreta.



Marcus Mumford es el vocalista de la banda ganadora del Grammy Mumford & Sons y ha saltado como artista colaborador primera vez en su vida con esta canción.

Lay Your Head On Me fue un estreno en LOS40, y sigue sonando por todos lados.

Te dejamos este tema para que lo disfrutes antes de su lanzamiento oficial.