Qué hacer si quieres cortar con tu pareja durante la cuarentena

En la película dirigida por Danny De Vito, The War Of The Roses, una pareja decide divorciarse, pero ninguno de los dos quiere irse de su casa, así que deciden dividir el espacio para no tener que verse las caras. Obviamente las cosas salen muy mal, la tensión crece, la pareja se vuelve cada vez más frustrada y todo eso se convierte en un juego sádico en el que uno busca cómo hacerle la vida más imposible al otro.

Cortar con alguien ya es bastante difícil, pero cuando le sumas la ansiedad frustración y aburrimiento de una cuarentena, entonces las cosas se vuelven más complicadas. No hay una forma “buena” de cortar con alguien, todas van a doler, pero debes tener en cuenta que no debes estar pensando en hacerte sentir bien a ti, sino en la otra persona.

La mejor forma en este caso es vía mensaje, una vez enviado, debes esperar a que la otra persona responda o pregunte lo que quiera. Ya después que esto pase, deben tener un cierre, encontrarse en persona, despedirse y decir todo eso que no se puede decir por mensaje.