Una gran coincidencia entre una canción de Dua Lipa y una de Kimberly Loaiza trajo una enorme discusión en redes sociales donde fans de la mexicana aseguran que fue plagiada por la británica.

"No Seas Celoso", canción de Kimberly Loaiza que se lanzó a inicios de este año, tiene un gran parecido con uno de los estrenos de Dua Lipa para su álbum "Future Nostalgia".

En Twitter no tardaron en comparar la canción de la youtuber mexicana con la canción "Good In Bed" de Dua Lipa y aunque Loaiza no ha dado declaraciones al respecto, fans aseguran que habrá una batalla legal supuestamente por plagio.

Las reacciones variaron. Mientras unos defienden a Loaiza, otros consideran exagerado que se llegue a una demanda pues seguramente es una enorme coincidencia.