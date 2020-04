Liam Payne confirma reencuentro de One Direction

Aunque no lo parezca, One Direction está por cumplir diez años de que se originó la banda y claro, sus fans ahora están especulando un posible reencuentro. Pues qué creen, Liam Payne parece haberlo confirmado.

Fue a través de un Instagram Live que tuvo con Alesso por motivo de su colaboración en el sencillo "Midnight" que Liam Payne hizo la gran revelación.

Aunque ambos intentaban platicar de su proyecto, las directioners no dejaban de preguntar así que Alesso puso orden en la conversación:

"Dios mío, hay tantas preguntas de One Direction pero no quiero ponerte en el centro de atención porque sé que no puedes decir mucho", dijo Alesso.

A Liam no le importó tanto el silencio que debía guardar y confesó que ha platicado con Niall vía Facetime últimamente."Hay una serie de cosas diferentes en las que todos estamos trabajando para intentar que suceda y la gente está reenviando correos electrónicos", dijo el británico.

Aunque Liam bromeó con que Alesso sustituyera a Zayn, hay fans que aseguran que sí podría entrar al reencuentro pues los ex integrantes lo han vuelto a seguir en redes sociales. Imagínense tener de nuevo a Harry, Louis, Niall, Liam y Zayn juntos.