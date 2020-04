Hijo de Anahí reacciona a sus enfrijoladas

La receta de enfrijoladas de Anahí se hizo viral y no precisamente por su exquisito gusto sino todo lo contrario. No calentó las tortillas, no mostró la preparación de los frijoles y lo presentó de una manera muy básica.

Y aunque ella se haya defendido diciendo que "se la voló" por su fallida receta, al parecer sí suele hacerlas así pues ella misma mostró que a su hijo no le gustan ni un poco.

En su cuenta de Twitter, Anahí publicó un video donde le preguntó a su hijo qué quería cenar: "¿Te hago unas enfrijoladas?", dijo la cantante. Su pequeño Manu le contestó de inmediato "guácala".

Acompáñenme a ver el final de esta triste historia ... pic.twitter.com/1ng7aH7V27 — Anahi (@Anahi) April 23, 2020

Anahí ha sacado provecho a esta situación y en vez de sufrir por las críticas, las ha tomado a manera de broma y hasta ha contestado las burlas. Incluso puso sus redes a disposición de la gente que quisiera anunciar sus negocios locales, aprovechando que ella era el centro de atención.