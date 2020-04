Sebastián Rulli y Angelique Boyer encienden Tik Tok

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas más queridas del espectáculo y en esta cuarentena se han unido a Tik Tok.

Tik Tok es la aplicación a la que se han unido usuarios de todas las edades, muchos famosos tambien han llegado a laplataforma para compartir sus más divertidos videos.

Esta ocación Angelique Boyer y Sebastián Rulli han encendido la plataforma con un baile que decidieron hacer en traje de baño.

"Amanecimos con ganas de bailar @sebastianrulli #tiktok #nohaynadietutu", escribió la actriz en el video que no dudo en compartir también a través de su cuenta de Instagram.

El video recibió cientos de comentarios por parte de us coleas y seguidores quienes halagaron sus increíbles figuras y la hermosa pareja que hacen. Este no es el único video que Boyer ha compartido, a pesar de no tener mucho en Tik Tok ya tiene muy buen material.