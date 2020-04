¡La música no está cancelada! Play On en vivo por LOS40

¿Eres de aquellas personas que amas ir a conciertos, escuchar a tus bandas y cantantes favoritos en vivo? Y sobre todo… ¿Amas la música y el coronavirus hizo que te cancelarán eventos musicales? Ya no más, pues… ¡La música no está cancelada!

EN VIVO

El evento que estabas esperando se llama PlayOn Fest y es el primer concierto virtual de su tipo, pues durará tres días donde podrás revivir increíbles presentaciones de la talla de producciones como Coachella, Lollapalooza, Rock In Rio, entre otros. Todo esto gracias a que los sellos discográficos de Warner Music Group darán acceso a estas actuaciones en vivo a través del canal de YouTube Songkick ¡durante 72 horas seguidas!

Y es que se lanzó una preventa exclusiva de producto oficial del festival y todo lo recaudado se irá al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS) aparte de que se alentará al público a que también pueda donar y apoyar el trabajo de la OMS.

“El PlayOn Fest es una excelente manera de unirse, disfrutar de buena música y compañía, y apoyar el trabajo global más urgente de la Organización Mundial de la Salud para combatir COVID-19.” Dijo Elizabeth Cousens, presidente y CEO de la Fundación de las Naciones Unidas.

LL COOL J será el artista que inicie el festival a las 11 am, hora de la Ciudad de México y contará con presentaciones de Coldplay, Bruno Mars, Panic At The Disco, Korn, Cardi B, David Guetta, entre muchos otros. Así que ya tienen una cita para tener un fin de semana lleno de música y energía.

Todo esto es gracias a Warner Music Group (WMG) quien hoy reúne a artistas, compositores y empresarios que están moviendo la cultura del entretenimiento en todo el mundo. Además de las operaciones en más de 70 países.

El line-up completo y más información en playonfest.com.