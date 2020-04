La Tigresa del Oriente hace canción del Coronavirus

La Tigresa del Oriente mandó un mensaje a sus fans que no entienden lo importante que es mantenerse en casa en estos días por el coronavirus y lo hizo a través de una nueva canción.

"Tigrill@s, aquí desde mi casa les mando garritas protectoras anti coronavirus. Pronto vendrá un nuevo amanecer", dice la publicación en Facebook donde se muestra a la Tigresa cantando para Perú y todo el mundo.

"El Coronavirus está en todo el mundo, hay que cuidarnos para no contagiarnos. ¿Y por qué no podrás obedecer? Solo son algunos días más", se puede escuchar a la peruana invitando a la gente a cuidar sus vidas, no salir de casa y lavarse las manos.

El video ya cuenta con más de medio millón de reproducciones y si tú aún no te quedas en tu casa, aquí está el video para recordarte lo que tienes que hacer.