Maluma lanza su nuevo sencillo titulado “ADMV”

El ídolo global de la música latina, Maluma, lanza hoy su nuevo sencillo titulado “ADMV” así como su videoclip.

Se trata de una balada romántica donde la voz de Maluma está sencillamente acompañada por una guitarra acústica. El nombre de la emotiva canción es la abreviatura de “Amor de mi vida” y la misma nace en el corazón del artista.

“Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo, por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro - si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro. Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan” - Maluma.