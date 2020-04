¿Insomnio? Aquí 5 ejercicios que te ayudan a dormir

Es increíble que la actividad reparadora de nuestro cuerpo, dormir, requiera de absolutamente hacer nada. Aún así, hay gente que no puede conciliar el sueño y sufre de insomnio.

No dormir bien, o no hacerlo lo suficiente, tiene consecuencias muy peligrosas, afecta tu capacidad de reaccionar, no te deja concentrarte bien y, según un estudio te hace menos inteligente.

Puede que tengas estrés o ansiedad y eso te haga dar vueltas en la cama sin parar y sin descansar. También cenar muy pesado es factor para que no descanses bien, así como tu consumo de cafeína. Pero, aquí están los ejercicios que te ayudarán, recuerda que todo es un proceso y debes seguir haciéndolos con más frecuencia, no es cosa de un día.

Ejercicios ligeros de peso corporal

La temperatura de tu cuerpo va a aumentar durante tu entrenamiento y va a bajar cuando hagas enfriamiento y esto te ayuda a dormir mejor. Haz estos ejercicios una hora antes de dormir. Puedes hacer crunches, levantamiento de piernas o desplantes, la clave es que evites los movimientos explosivos o demasiado rápidos.

Ejercicios de respiración

Estas ayudan a que todos los músculos se relajen y liberan la tensión y el estrés. Inténtalo justo antes de dormir, respira profundo y deja que toda la caja torácica se expanda, manteniendo la respiración por dos segundos y liberando el aire lentamente para tener los mejores resultados. No lo hagas viendo el celular o la televisión, concéntrate.

Yoga

Además de ganar fuerza y flexibilidad, también tiene el objetivo de ayudarte a despejar tu mente y relajarte física y mentalmente. Lo importante aquí, es evitar posturas en el que tu cabeza quede boca abajo (perro boca abajo, etc…). Puedes hacer la pose de la montaña, el saludo al sol, la pose del guerrero y la pose del niño.

Meditación

Antes de dormir, tu cerebro va a asociar esto con el descanso, así que se va a relajar y te prepararás para dormir mejor, pero debes ir por las prácticas más relajantes y evitar las que tengan un efecto estimulante.

Estiramientos

Estirar ayuda a relajar todos los músculos y a evitar dolores, lo que también te ayuda a dormir mejor. Es importante que estires la cadera, la espalda y el cuello, que son las zonas que suelen estar más tensas. Haz esto durante la noche.