El Pentágono desclasifica videos y afirma haber grabado OVNIS

La tendencia en Twitter del 27 de Abril fue la palabra Ovni, debido a que el Pentágono publicó las grabaciones de tres avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) por parte de sus pilotos: una recogida en 2004 y dos de 2015.

El Departamento de Defensa “publica estos videos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los videos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los videos permanece clasificado como no identificado”, explico el Gobierno de EE UU sobre estas imágenes, que habían sido filtradas y llevan circulando en la red desde 2007 y 2017, respectivamente.

El primer video, el de 2004, fue compartido por uno de los tripulantes que presenciaron la escena en 2007; más tarde fue publicado junto a los otros dos por la organización To The Stars Academy (TTSSA) y el diario The New York Times en Diciembre de 2017 y Marzo de 2018.

En 2019, la Armada estadounidense reconoció que las tres grabaciones eran reales, pero hasta ahora no las había difundido oficialmente.