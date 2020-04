Esposo de Victoria Ruffo habla sobre la broma de Eugenio Derbez

Tras confirmarse que Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo tiene Coronavirus, Eugenio Derbez reaccionó con un meme y el gobernador dice qué opina.

Hace poco, Fayad fue diagnostigado con Coronavirus, desde ese momento Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para afirmar mediante un meme que su personaje de "El Diablito" había sido quien habría contgiado al gobernador.

Evidentemente esto hizo reír a muchos de sus seguidores, pero, ¿Qué hay de Omar? ¿Qué opina al respecto? En una entrevista para un programa de espectáculos el gobernador de Hidalgo aseguró que no le molesta en lo absoluto, pues mantiene una muy buen arelación con Derbez.

"La verdad es que me hizo reír, me reí bastante. No me molesta en lo absoluto. Yo llevo una magnífica relación con Eugenio Derbez, compartimos algo que es muy importante en la vida, compartimos un hijo", comentó el funcionario quien obviamente hizo referencia a José Eduardo, hijo de Victoria y Derbez.