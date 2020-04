LOS40 desde casa con Fran Healy, vocalista de Travis

Show case con Fran Healy, vocalista de Travis en LOS40 desde casa, nos tiene preparado un setlist de esos que nos encanta de la banda y solo en exclusiva con LOS40 lo podrás disfrutar.

Fran Healy es un cantante, guitarrista y compositor que en sus inicios tuvo una sed de triunfo que lo hizo triunfar. Como dato curioso, Chris Martin, vocalista de Coldplay afirmo en una entrevista “Travis fue la banda que inventó mi banda”.

En 1994 surgió Travis, con Healy, Andy Dulop en guitarra, Dougie Payne en bajo y Neil Primrose en batería. Comenzaron con un disco llamado Good Feeling, con un sonido más agresivo, a tono con los tiempos de 1997, sin embargo el feedback del público no fue el esperado.

Cuando salió “The Man Who” les dijeron a los integrantes que era un acto suicida para su carrera. Sin embargo, cuando salió el sencillo “Why does it always rain on me?” las ventas se dispararon hasta vender 3.5 millones de copias a nivel mundial.

Fran Healy busca siempre conectar con sus fans en su presentaciones y mantenerse siempre atento a sus creaciones que vienen directas del alma sin necesidad de adaptarse a las tendencias de sonido y musicales que ofrece el mainstream.

En 2019 visitaron nuestro país por lo que su música aún la tenemos fresca y en exclusiva estará con nosotros para deleitarte con sus canciones en este íntimo showcase en LOS40 desde casa.