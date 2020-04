Will Smith reúne al elenco de "El príncipe del rap"

Will Smith logró lo inesperado. En plena contingencia por el COVID-19 el actor reunió al elenco de "El príncipe del rap" todos directo desde sus casas.

Fue para un programa especial de Will Smith con Snapchat llamado "Will From Home" donde el protagonista de "Soy Leyenda" ha invitado a estrellas como Johnny Knoxville, Tyra Banks y hasta sus hijos Jaden y Willow.

Esta vez, Smith invitó a quienes formaron parte de una de las series más aclamadas de los años 90, "The Fresh Prince of Bel-Air", o como la conocemos en México "El príncipe del rap".

Han pasado casi 20 años desde que elenco emitió su último capítulo y ahora, en un programa especial, Alfonso Ribeiro (Carlton), Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Janet Hubert (Vivian), Joseph Marcell (Geoffrey) y DJ Jazzy Jeff (Jazz), se conectaron a una videollamada que sin duda nos trae increíbles recuerdos.

Próximamente podremos ver todos los capítulos de este programa especial en el canal de Youtube de Snapchat.