Martin Garrix tocará desde un barco al atardecer en Amsterdam

El popular DJ se las ha ingeniado para entretener a sus fans en esta cuarentena y este 5 de Mayo no es la excepción, pues se conmemora (también) el día de la liberación de los Países Bajos.

Es por esto, que el holandés ha preparado un live stream desde un barco navegando por los canales de Amsterdam al ritmo de la caída del sol, un viaje musical al atardecer.

“Quería hacer algo así durante mucho tiempo. Especialmente ahora que no puedo viajar ni pinchar, me pareció la oportunidad perfecta. Espero que sirva para alegrar a la gente y como celebración del 5 de Mayo, ya que no podemos celebrarlo juntos este año”

Recomendación oficial de World Dance Music. El set se transmitirá a las 7 de la tarde a través de su canal de YouTube, Facebook y otras plataformas, si lo quieres ver, guarda esta nota o este enlace ¡Ve en vivo a Martin Garrix!

No cabe duda que estará increíble, porque el DJ promete una sesión con sus mayores éxitos, además de algunos tracks nuevos que va a presentar de manera exclusiva.