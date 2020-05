Niño hace tarea de arte con lodo y se hace viral

¿Quién dice que para ser artista necesitas muchos recursos? Un niño demostró que lo único que se requiere son las ganas de salir adelante, creatividad y lo que tengas a la mano.

Luciano, un jovencito de 11 años, se hizo viral al demostrar cómo resolvió una tarea que le habían dejado. En su casa no hay conexión a internet, no hay cartulinas, no hay colores, lo único que tenía frente a él eran pedazos de ramas, mezcla de construcción y lodo. El resultado, un hermoso dinosaurio.

Con la ayuda de su hermano de cuatro años, Luciano sorprendió a su maestra quien recibió la obra de arte quince días después luego de que sus papás se esforzaran para conseguir señal y dinero para mandar sus tareas por Whatsapp.

La maestra se sorprendió con el resultado del pequeño y lo compartió a todos los maestros quienes también aplaudieron la creatividad del niño.