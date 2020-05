Regalos que le puedes dar a tu mamá desde casa

Porque la mejor manera de celebrar a mamá en su día es cuidándonos entre nosotros y sin salir de casa, te damos unas sugerencias de regalo que harán muy feliz a la mujer que ha dado todo por ti.

Una serenata virtual

Si eres de los que está tomando clases o reuniones en línea y estás lejos de tu mamá, ¿por qué no te conectas un rato con ella y le cantas las mañanitas? Sobre todo si sabes cantar o tocar un instrumento. ¿No sabes nada de eso o vives con tu mamá? Contrata un músico profesional y conéctense virtualmente con él.

Envíale flores

La idea es no salir pero hay negocios que tienen todas las medidas de salubridad para hacerle llegar a tu mamá el regalo que tanto merece. Pídelas por internet y que lleguen a casa

Una tarjeta de regalo

Si lo que a ella le gustan son las compras, una tarjeta de regalo de Amazon es la opción. Tú eliges el saldo y ella decide qué comprar. O si quieres pide por internet pero hazlo ya para que llegue lo más pronto posible.

Un detallito como los de la primaria

Podría sonar muy chafa para ti pero para tu mamá podría ser un hermoso detalle recordar cómo te esforzabas de niño para hacer una manualidad o hacerle un dibujito a tu mamá. Si no eres bueno pintando o dibujando, no te preocupes, la idea es que se vea tierno, no profesional.

¡Un desayuno!

Si vives con ella, cocínale. Si no, pídele comida a domicilio. ¿Sabes cuál es su platillo favorito? Mándaselo. ¿O qué tal un postre? Un pastel delicioso para tu mamá

Un spa sin salir de casa

Si vives con mamá, organiza todo para darle el masaje que se merece. Saca los pepinos del refri, haz una mascarilla de avena y hazla muy pero muy feliz.

La publicación en redes más cursi del mundo

Fotos, mensajes, poemas, una canción, las redes son tu puerta al mundo. Úsalas para que tu mamá sepa cuánto la amas.

Renta una película o compra una membresía otra plataforma de streaming

Porque para las mamás las apps de streaming nunca son suficientes, sorpréndela con un mes de nuevo contenido. ¿Ya tiene Netflix? Contrátale Prime o HBO por un mes y listo.

Que se convierta en una artista

Todos los materiales que necesita tu mamá para ser una pintora te los pueden mandar hasta tu casa (si vives en CDMX). Por ejemplo, aquí te venden todo un paquete, materiales y hasta el paso a paso para hacerlo.

Todo queda en tu creatividad, no arriesgues tu vida y la de tu familia por este día. Lo que más le importa a tu mamá es verte sano y feliz.