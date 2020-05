"No seas Panini" la discusión entre Galilea y Andrea Escalona

Durante el programa "Hoy" Galilea Montijo y Andrea Escalona discutieron sobre el amor de J Balvin y se dijeron de todo.

Galilea Montijo se molestó con su compañera Andrea Escalona en plena emisión del matutino "Hoy", tanto que la comparó con Karla Panini, conocida por la polémica traición a su amiga Karla Luna con su esposo.

Todo esto por un comentario que lanzó Escalona mientras hacían manualidades con un palo: "Yo le quiero mandar mi palito a J Balvin", dijo Andrea en tono de broma lo que desató la furia de Galilea.

Como ya ha comentado la conductora tapatía en repetidas ocasiones, ella tiene un 'crush' con el reggaetonero colombiano, por lo que tomó como una traición lo dicho por su compañera y le respondió:

"Hey, hey, hey, no eh, no seas la Panini eh, no no te andes volviendo ‘La Panini’ aquí, mija. Es más, yo ya lo aparté".