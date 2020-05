En estos tiempos donde parece que todo el mundo tiene más tiempo para estar en redes sociales, distintos retos virales y visuales nos han invadido. Pero ninguno como el del murciélago, el pato y la mariposa, uno de los más difíciles que nos puso la cabeza al revés.

La premisa es fácil. En una ilustración de una familia haciendo carpintería en el patio de la casa, debes encontrar tres animales: el murciélago, el pato y la mariposa. Hasta ahí parece que no hay ningún problema pero vaya que lo hay porque a simple vista, parece que esos animales no están en la imagen.

¿Puedes ver el pato, el murciélago y la mariposa en este dibujo?

Es un ejercicio de activación del hemisferio derecho para despertar la creatividad como los que hemos hecho en el taller.

Si en 30 segundos no los has visto... tenemos que hablar. pic.twitter.com/VlCAMnaARA — Nacho Villoch (@Capitancook) May 12, 2020

Solución del reto

Si eres de los que ya estuvo un buen rato frente a la pantalla y no lo encontró o simplemente no tienes la paciencia para hacerlo, te damos la solución pues a pesar de que seguramente lo esperabas así, las imágenes se tratan de una silueta y no del animal en sí.

El pato se encuentra entre las patas traseras del perrito. El murciélago justo entre los brazos de los dos niños y la mariposa entre las hojas del árbol, muy cerca del tronco del lado derecho. Así es más sencillo ¿no?