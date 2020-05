Pocas veces lo pensamos pero el distanciamiento social y el quedarse en casa puede resultar más difícil para los niños, sobre todo si no pueden celebrar su cumpleaños.

Por eso este pequeño no pudo evitar emocionarse cuando sus vecinos y los recolectores de basura se organizaron para darle una linda sorpresa sin que arriesgaran la salud del pequeño.

En Twitter se hizo viral un video de unos recolectores de basura en Argentina quienes, al llegar a la casa de un pequeño llamado Felipe, gritaron para que él se asomara desde su ventana.

Cuando el niño se asomó, los hombres, junto a sus vecinos, comenzaron a cantarle "feliz cumpleaños".

Recolectores de Avellaneda cantándole el feliz cumpleaños a un nene.

El niño no dejaba de saltar de emoción mientras todos le felicitaban pues al no poder salir de casa, creyó que su día de cumpleaños tal vez no sería tan especial este año.