Danna Paola es víctima de su propia Mala Fama y nos referimos a su sencillo donde habla de Sebastián Yatra, la cual provocó que la acusaran de ser la responsable de su ruptura con Tini.

Sebastián Yatra y Tini anunciaron, con un conmovedor mensaje, que después de algunos meses de noviazgo, pusieron fin a su relación. A pesar de su amor; la distancia y las responsabilidades profesionales fueron un gran impedimento para que siguieran. Pero ¿realmente Danna Paola tuvo algo que ver?

Algunos fans han acusado a la protagonista de Élite de haber sido la tercera en discordia de la relación, sobre todo después de un video publicado donde dijo que de todos los hombres con los que la relacionaron, con Sebastián Yatra sí salió.

"Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra... con Yatra sí me fui", se puede ver a la cantante diciéndole a un amigo suyo.

Otro video donde Danna Paola mostró que estaba en una videollamada con Yatra fue la razón de las acusaciones.