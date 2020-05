Piden no hacer retos de riesgo en Tik Tok

Quedarnos en casa ha generado que muchos profundicen en las redes sociales, quedarnos en casa es para no ponernos en riesgo y muchas veces nosotros mismos lo hacemos solos aún en casa.

En las plataformas sociales surgen todo tipo de challenges que se viralizan y resultan atractivos y nos hacen pasar un rato divertido, hay challenges que implican un baile y que no ponen en riesgo a nadie.

Recientemente se ha sugerido no realizar "Up & Down", el challenge que se viralizó en Tik Tok con la famosa canción de los Vengaboys y que surgió en los 90's, pues ha resultado peligroso.

El objetivo es no ponerse en riesgo con cosas de este tipo, ya que el personal médico en muchos países del mundo se encuentra trabajando al 100% en atender a pacientes con Coronavirus.

La mayoria de los hospitales se encuentran saturados y ponernos en riesgo y no tener la atención que se necesita resultará peor. Es por eso que como medida de seguridad y para crear conciencia se pide no realizar ningún tipo de reto que te ponga en riesgo a ti o a tu familia.

Fueron los mismos Vengaboys quienes invitaron a no realizar el famoso challenge: