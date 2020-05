Danna Paola lanza el video de “Contigo” junto a grandes personalidades

En estos tiempos de cuarentena esta canción de la famosa actriz y cantante, Danna Paola, nos viene como anillo al dedo. La letra es bellísima y más de alguno tendrá conexión con la canción si es que no la han escuchado, pues salió en plataformas hace dos meses.

Además, la artista ha contado con un montón de caras conocidas para la producción de su nueva canción. Sebastián Yatra, Ester Expósito, Lali o Andrés Ceballos, son algunos de los cantantes que no han dudado en salir en el clip, hasta Luisito Comunica se ve en una parte.

“Contigo”, cuenta las ganas que tiene la cantante de ver a la persona que le gusta, pero que no puede estar con ella por culpa de la cuarentena. “Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigo. Yo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigo”.

En su publicación de Instagram agradece a todos los que participaron en su video en orden de aparición, por si quieres darle una ojeada a las cuentas de estas personalidades.