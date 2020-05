Con video Megan Fox confirmaría nuevo romance

Tras confirmar su divorcio con Brian Austin se le relcionó a Fox con el rapero Machine Gun Kelly, con este video la actriz estaría confirmándolo.

Hace apenas unos días el actor Brian Austin confirmó su separación y ruptura amorosa con Megan Fox después de 15 años juntos, haber superado una crísis y criar a tres hijos.

En un posteo el actor dejó claro que no se puede retener o forzar algo que ya no puede ser, refiriendose a su relació con Megan, por otro lado en supodcast habló de la ruptura y confirmó que la actriz conoció a alguien y que ya eran my cercanos, todas las miradas y rumores apuntaron hacia el rapero Machine Gun Kelly.

Hoy, Megan agranda los rumores o los confirma con un video que acaba de compartir en su cuenta de Instagram. ¿Será que eso es algo más que una colaboración?