Ariana Grande y Lady Gaga lanzan colaboración con "Rain on Me"

Ariana Grande y Lady Gaga acaban de lanzar lo que muchos llaman "la colaboración del año" con un nuevo tema llamado "Rain on me".

A través de sus redes sociales, ambas cantantes habían anunciado el lanzamiento del sencillo que se estrenó este 22 de mayo y que formará parte del próximo álbum de Gaga llamado "Chromatica" que se estrenará el próximo 29 de mayo.

"Conocí a una mujer que conocía el dolor de la misma manera que yo ... que lloraba tanto como yo, bebía tanto vino como yo, comía tanta pasta como yo y cuyo corazón era más grande que todo su cuerpo. Ella inmediatamente se sintió como una hermana para mí. luego me tomó de la mano y me invitó al hermoso mundo de la cromática y juntas, ¡pudimos expresar lo hermoso y curativo que se siente al llorar! Espero que esto los haga sentir tan animados como a nosotras", escribió Ariana Grande.

Esta no es la primera colaboración de esta temporada. Recientemente Ariana Grande trabajó con Justin Bieber en el tema "Stuck With You". Por su parte, Gaga comparte créditos en otros temas de su nuevo álbum con Elton John y con la banda k-pop Blackpink.

El tema fue compuesto por Lady Gaga, Ariana Grande, Nija Charles,Rami Yacoub, Boys Noize, Martin Bresso, Matthew Burns y BloodPop.