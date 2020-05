A través de su cuenta de Instagram el guitarrista de "Queen" Brian May compartió la noticia con sus seguidores.

Brian es uno de los mienbros de la banda más querido por todo su público y recientemente procupó a todos con una publicación, pues explicó que lo que parecía ser un músculo roto, resultó ser un ataque cardiaco, tres arterias estaban complicando el paso de la sangre a su corazón.

"¡Mis aventuras médicas! Hmm ... Sheer Heart Attack ¿eh? Bueno, creo que siempre me preocupé un poco por el título de ese álbum. Me preguntaba si podría molestar a algunas personas que realmente habían tenido ataques cardíacos. De hecho, estoy bastante aliviado ahora que estoy en ese club, ¡y no me molesta en absoluto! Tomar. cuidado amigos. Y ... ¿por qué esos discos en mi columna se aplastaron tanto? ¡Bueno, creo que 50 años de correr con una correa de guitarra sobre mi hombro izquierdo sosteniendo una guitarra pesada podría tener algo que ver con eso! ¡Pero probablemente valió la pena! Bri", se lee al pie del video en el que él mismo explica lo sucedido.

May se considera un hombre muy sano por lo que ha quedado sorprendido por el diagnóstico de los médicos.