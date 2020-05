Alan Pulido sufre accidente en su casa

Alan Pulido compartió un video de cómo le quedó el rostro después de un accidente que sufrió en casa por un descuido.

El futbolista mexicano Alan Pulido sufrió un aparatoso accidente en su casa, al menos las heridas de su rostro así lo dejan ver.

El jugador cocinaría una carne asada junto a su esposa, él se disponía a buscar papel alumino cuando por un descuido ocurrió el accidente.

"Miren lo que me pasó por andar buscando un papel aluminio, me pasé de lanza ¿verdad? me raspé todo", dice en el video tomando con humor lo sucedido.

Segun el relato del futbolista que hizo mediante sus historias de Instagram el papel aluminio nunca apareció, pero a su manera contó paso. a paso de cómo sucedio.

Afortunadamente no pasó a mayores y él se encuentra bien, por el tremendo golpe cualquera creería que sucedió algo terrible. "Ay, Alancito, es lo que diría mi mamá, que bárbaro", agregó.