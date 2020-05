Cansada de críticas y señalamientos, Billie Eilish publicó este video.

La artista estadounidense de 18 años publicó un corto en el que rompe con todas las opiniones que le han hecho de su cuerpo, esas críticas que bien o mal, han afectado a su autoestima.

En el video se puede observar a Billie Eilish quitarse la ropa, esas prendas holgadas que son características de su estilo, hasta quedarse en ropa interior. Seguido se sumerge al agua y levanta la voz con un mensaje muy claro.

Parte de este video dice:

¿Te gustaría que sea callada? ¿Te provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací ¿No es esto lo que querías? Si me pongo lo que es cómodo No soy una mujer Si me despojo de mis prendas Soy una puta Aunque nunca has visto mi cuerpo Aún así lo juzgas Y me juzgas por eso ¿Por qué?...

Ella ha alcanzado la fama y su música siempre ha dado de que hablar, pero a sus 18 años ha hecho un gran trabajo. Los fans y el mundo entero la han visto y seguido por su talento. No ha sido por su físico, prendas caras extravagantes y sensuales. Ella ha buscado ser vista como una mujer que puede lograr lo que quiera y no ser vista como un objeto de colección.

Esta técnica de usar ropa holgada le ha funcionado muy bien. Reconocemos el gran talento que tiene, su estilo único y el gran mensaje que nos da. Ella levanta la voz por muchas mujeres.

Este video lo puedes ver en YouTube y fue creado para ser presentado en su gira.

