Ellos son los 10 mexicanos más influyentes del mundo de los famosos

Salma Hayek cambió su vida después de que apareció en la película “Desperado” junto a Antonio Banderas. Esta película la lanzó al estrellato internacional y es ahora una de las actrices más respetadas en Hollywood.

Eugenio Derbez es un comediante que nos ha hecho reír por años. Su aparición en la película “Instructions Not Included” lo catapultó en el mundo de Hollywood y ya lo podemos ver en “Dora and the Lost City of Gold o The Nutcracker and the Four Realms”.