David Guetta arma una fiesta con causa desde Nueva York

David Guetta arma la fiesta en un lugar emblemático de Nueva York. Conéctate a las redes sociales del Dj y www.LOS40.com.mx este sábado 30 de mayo a las 6:00 pm hora del centro de México.

Después del rotundo éxito de United At Home en Miami, el cual recaudó más de $750,000 dólares para organizaciones benéficas de ayuda al COVID-19 y atrajo a más de 25 millones de espectadores, David Guetta se presentará nuevamente pero ahora en Nueva York.



La actuación de Guetta será en el lugar más emblemático de la ciudad y su presentación iniciará después del "aplauso diario", homenaje que hacen los neoyorquinos para los trabajadores de la salud.

“Estoy emocionado de anunciar que participaré en otra transmisión en vivo para recaudar dinero y ayudar a combatir el virus,” dice David Guetta.

"Como DJ, el público es la parte más importante de cualquier espectáculo y aunque no podamos estar juntos en un club o en un festival, podemos aprovechar este tiempo para reunirnos de nuevas maneras y ayudar a quienes más lo necesitan”, afirmó.

Los fondos recaudados de esta presentación serán donados a las siguientes organizaciones: The Mayor’s Fund to Advance New York City, Feeding America, Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France y El Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.