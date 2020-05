Money Piece: las mechas que son tendencia esta cuarentena

No entendemos cómo sucede pero aparentemente estar en casa nos hace tomar decisiones drásticas como cortarnos el cabello, hacernos fleco o cualquier otro error. Bueno, precisamente te traemos un cambio de look del que no te arrepentirás y que si no te gusta, sí tiene vuelta atrás.

Se trata del Money Piece, una tendencia en decoloración que los expertos en moda aseguraron que sería una sensación en el 2020 y que ni la cuarentena lo hizo desaparecer.

Ver esta publicación en Instagram 💌 Una publicación compartida por Alexia Malo (@alexiamalo) el 13 de May de 2020 a las 1:37 PDT

Celebridades como Miranda Kerr, Kylie Jenner, Dua Lipa e incluso Belinda y Danna Paola se han unido a esta tendencia.

Ver esta publicación en Instagram {caption this} Una publicación compartida por Beli (@belindapop) el 25 de May de 2020 a las 11:29 PDT

La técnica consiste en una decoloración de algunos cabellitos de la parte del frente.

Ver esta publicación en Instagram 🧚🏻‍♀️ Una publicación compartida por Danna Paola (@dannapaola) el 27 de May de 2020 a las 6:15 PDT

Te divides el cabello con una línea en medio, tomas dos mechones de adelante y decoloras. Parece tan fácil pero para que quede más pro, te dejamos un tutorial.

Hay niveles y mientras unas prefieren algo más discreto que le dé brillo a su rostro, también está la versión extravagante que es igual de cool.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miranda (@mirandakerr) el 7 de May de 2020 a las 4:27 PDT

Lo bueno de esto es que sí, con la decoloración hay que tener cuidado para no maltratar tu cabello pero si al final no te gusta, ponerte tinte encima será suficiente para no llorar por el resultado.

¿Lo intentarías?