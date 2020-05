Rosalía y Travis Scott estrenan "TKN"

Rosalía y Travis Scott estrenan su segunda canción juntos "TKN", la cantante aseguró que no imaginaba a alguien más para colaborar y cantar este tema que el rapero.

Esta es la tercera canción que lanza la cantante en lo que va del año, primero lanzó "Juro Que" y después "Dolerme" con las cuales tuvo también gran éxito.

"TKN" no es el primer featuring que hace con el rapero Travis, pues en diciembre del año pasado lanzaron juntos "Highest in the Room".

A poco tiempo de haber sido lanzado el clip ya cuenta con cerca de 5 millones de reproducciones en YouTube, a los seguidores les ha encantado esta colaboración, así como todo lo que lanza Rosalía.

En el video se ve a la cantante dando vida a una joven madre dentro de un contexto mafioso.