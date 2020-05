Mujer con sordera crea cubrebocas para poder leer los labios

¿Te habías puesto a pensar qué sucede en esta pandemia con las personas que no pueden escuchar?

Sin duda leer los labios es uno de los recursos más importantes para las personas que tienen problemas auditivos. Pero con el uso de cubrebocas, esta situación los ha afectado de manera significativa.

Por eso Justine Bate, una mujer de 42 años, decidió hacer su propia versión de cubrebocas para ella y su hija de diez años quienes sufren de sordera.

La mujer originaria de Manchester estaba preocupada porque su hija no pudiera socializar con sus amiguitos cuando pudiera regresar a la escuela así que se las ingenió para ayudarla. El resultado, un inesperado negocio con cientos de pedidos en su país.

La familia asegura que no solo personas con problemas auditivos lo han solicitado. También personas con familiares que padecen demencia o algún nivel de autismo, les ha ayudado a que no se asusten al no ver el rostro completo de las personas.