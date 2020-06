Ciencia: Dormir poco podría impedir que encuentres el amor

Muchas mujeres en la actualidad duermen menos horas de las recomendadas por los expertos en la salud. Lo recomendable es dormir de 7 a 9 horas.

Sabemos que puedes estar muy ocupada profesionalmente o que prefieres desvelarte en el celular o con alguna serie. ¿Cuánto tiempo duermes?

Las consecuencias de mal dormir son irritabilidad, sobrepeso, falta de concentración, entre otras cosas. Pero sin duda, la falta de sueño puede reducir tus probabilidades de amar.

Entonces si duermes poco tendrás cansancio, estrés; no tendrás interés en hacer amistades. La primera impresión siempre cuenta, la ciencia dice que “las personas que descansan se consideran más atractivas”. Descansar poco puede dar la impresión que no estás san@ y que no te preocupas por tu arreglo personal.

Esto será una bomba, “los hombres y las mujeres que no duermen lo suficiente tienen menos deseo sexual”. Lo cual es el reflejo de que tu cuerpo no tiene la suficiente energía. Entonces, si no te sientes bien y no te ves bien, las posibilidades de tener pareja se irán reduciendo y aún más si no tienes ese apetito en la intimidad. Aunque, si duermes bien y no tienes esa necesidad de tener pareja, también está correcto. Hay mucho por explorar en el tema.