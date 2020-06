Johnny Depp quiere hacer película de Cantinflas

Johnny Depp se declaró fiel admirador de Mario Moreno "Cantinflas" y hasta quiere darle vida en una película.

El joven Mario Moreno, nieto de "Cantinflas", reveló para un programa de espectáculos que el actor Johnny Depp le habló de sus intenciones de personificar a su abuelo en una película.

Según Mario, cuando Johnny Depp se enteró que se estaba planeando una película biográfica sobre “Cantinflas”, se acercó para hacerle conocer sobre sus intenciones de darle vida al comediante mexicano: "Si esa película algún día la hacen en inglés cuentan ustedes con un actor".

Fue en una charla que tuvieron hace unos años que Mario Moreno, nieto, cruzó palabra con Depp y hablaron sobre su abuelo, cosa que lo dejó sorprendido.

“Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mí fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, dijo el nieto del fallecido actor.

Además aseguró que el actor estadounidense sabe mucho de la vida de Moreno y que lo que sabe de español lo aprendió viendo al personaje del comediante.

¿Cómo se imaginan a Johnny Depp en la piel de Mario Moreno "Cantinflas"?