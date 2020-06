Juan Pablo Zurita se metió en un serio problema con sus fans luego de un comentario sobre el racismo en Estados Unidos y en México.

Debido a las recientes manifestaciones en nuestro país vecino, debido al asesinato de George Floyd, a manos de un policía, varias celebridades han mostrado su postura al respecto. Juanpa Zurita fue uno de ellos pero sus declaraciones causaron polémica.

El influencer aseguró que a él le había costado trabajo entender el racismo que se vive en Estados Unidos pues en México no sucede. Inmediatamente su publicación, originalmente de Instagram, se hizo viral pues acusaron al joven de no entender que esto sucede en su país también todos los días y que él, al ser parte de un grupo privilegiado, no podía notarlo.

"Siendo de otro país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos este tipo de cosas", dijo Zurita para más tarde aclarar que no había sabido expresarse y que se refería específicamente al racismo a las personas afroamericanas.

Juanpa zurita dice que “en mexico no experimentamos esas cosas” será porque siendo un hombre heterosexual blanco, vive en una burbuja de privilegios o por qué creen ustedes? 🤔 pic.twitter.com/zxgkkquNiW — Diegordito (@diegoramirezxx) June 1, 2020

"En ocasiones no puedo utilizar las palabras correctas [...] Intenté expresar que las condición del racismo hacia los afroamericanos en Estados Unidos tiene características históricas y culturales muy particulares, que son distintas a las que ocurren en México. Estoy consciente que hay racismo en México al cual me opongo. Me parece que generar divisiones entre humanos por cualquier tipo de diferencia es completamente retrógrada e intolerable", dijo el influencer quien también ofreció una disculpa a sus fans.