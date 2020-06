Audio revela la verdadera causa del fallecimiento de Michael Jackson

La muerte de Michael Jackson en 2009 dejó a muchos con gran dolor, pero sobre todo muchas dudas sobre la causa de su muerte. En aquel tiempo se aseguró que fue por una sobredosis de medicamentos pero un audio filtrado por Anonymous asegura que tal vez el cantante y bailarín sabía más información de la que debía.

El grupo de hackers más importante del mundo, mejor conocido como Anonymous, desenmascaró a famosos relacionados con actos ilícitos como pedofilia. En este mismo documento, se reveló una llamada telefónica donde Michael Jackson asegura que está amenazado y que por la información que poseía, podrían quitarle la vida.

Tan solo unos días antes de fallecer, Michael Jackson temía por su vida: "No sé si debería decir esto, no sé quién podría estar escuchando. Puede haber un grupo de personas que... se quieren deshacer de mí. Ellos ya no quieren que esté aquí", dice el audio.

Audio que filtro #Anonymous, la última llamada de Michael Jackson pidiendo ayuda un día antes de morir Traducido. pic.twitter.com/HGxKfJiEaG — JuanC (@Jan35030694) June 1, 2020

Jackson no reveló quién podía hacerle daño pero aseguró que era algo más que el gobierno y que lo único que le preocupaba era el bien de sus hijos.