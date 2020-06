Famosos pagan fianza de los manifestantes detenidos en Estados Unidos

Manifestantes han realizado el movimiento #BlackLivesMatter contra el racismo en aquel país.

La injusta muerte de George Floyd a manos de unos policías en Mineápolis, ha desatado manifestaciones en varios puntos del país, La Casa Blanca es uno de ellos.

Muchos han sido los famosos que se han unido a este movimiento, pero también que han pagado las fianzas de los manifestantes que han sido detenidos, Justin Bieber, Harry Styles, Katy Perry, Ariana Grande y muchos más han apoyado a quienes se unen a este movimiento #BlackLivesMatter.

Harry Styles copartió a través de su cuenta de Instagram que apoyó económicamente a varias personas para que pudieran salir de la cárcel.

"Hago cosas todos los días sin miedo, porque soy privilegiado, y todos los días porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, debemos ser antirracistas. El cambio social se promulga cuando una sociedad se moviliza.Me solidarizo con todos los que protestan. Estoy donando para ayudar a pagar la fianza de los organizadores arrestados. Mira hacia adentro, educate a ti mismo y a los demás. ESCUCHE, LEA, COMPARTA, DONE Y VOTE. SUFICIENTE ES SUFICIENTE. NEGRO VIVE LA MATERIA", escribió el cantante.