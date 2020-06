Hailey Baldwin demandará a cirujano que expuso sus cirugías

Hailey Baldwin no se va a dejar de las mentiras y ha decidido demandar al cirujano plástico que exhibió las cirugías que tiene.

Daniel Barret, un famosos cirujano de Beverly Hills, publicó recientemente un video donde expone todas las cirugías a las que la esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin, se ha sometido.

Sin embargo, la modelo se disgustó tanto con el tema que decidió que llevará a juicio el caso. ¿La razón? Ella asegura que nunca ha pasado por el quirófano.

En el video se puede ver cómo Barret compara una fotografía de la adolescencia de Baldwin con una actual. El resultado, grandes cambios en su mentón, mejillas, nariz y labios.

"Si me comparas a los 13 y luego a los 23 seguro habrá alguna diferencia. Al menos compara una foto que no esté tan retocada", respondió Hailey. Esto no fue suficiente para Barret pues él asegura que a pesar de los cambios que tiene el rostro durante el crecimiento, estos no son tan drásticos como los que ella ha sufrido.