Cardi B publicó un video donde deja ver a sus seguidores su más reciente tatuaje. Debido al gran tamaño, este no se realizó en una sesión. Fueron 60 horas, distribuidas en varios meses, para poder terminar el tatuaje que va desde los hombros hasta un poco más abajo de su cola.

"Me tomó varios meses, pero finalmente terminé", escribió la cantante de 'I Like it' junto a un video publicado en su cuenta de Instagram. El encargado de su tatuaje comentó la publicación hecha por Cardi B y describió el proceso como algo "increíble" y una gran experiencia.

La publicación alcanzó los 2 millones de 'likes' y 10 millones de reproducciones, además miles de comentarios donde halagan el tatuaje de la cantante.